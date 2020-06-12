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Karabük'te pozitif vaka sayısı 19 oldu

Karabük’te korona virüs vakası 19’a ulaştı.

Karabük'te korona virüs vakası 19'a ulaştı. Kentte bugüne kadar toplam 204 korona virüs vakası görülürken, sağlığına kavuşan 175 kişi tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını boyunca Karabük'te bugüne kadar 204 vaka görüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan 175 kişi taburcu edilirken, 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 28 Mayıs itibariyle kent genelinde yeniden artış görülen pozitif vaka sayısının 19'a yükseldiği ve hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, il dışı gelenleri kontrol etmeye çalıştıklarını belirterek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Sarı, normalleşme süreci kapsamında rehavete kapılmamanın gerektiğini ifade ederek, gerekli önlemler için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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