Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü bazı evlerde karantina kararı

Karabük'ün Eflani ilçesinde birden fazla pozitif vakaların görüldüğü bazı evlerde karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi ve Osmanlar köyünde bazı evlerde Covid-19 pozitif vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı.

Alınan kararda, "Vakaların çok sayıda temaslarının bulunması nedeniyle 04.08.2021 tarihi saat 00.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina uygulanmasına, Acil sağlık sebepleri dışında giriş çıkışlara müsaade edilmemesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.