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Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü köyde karantina kararı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü köyde 14 gün karantina kararı alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü köyde 14 gün karantina kararı alındı.



Safranbolu Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Geren köyünde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların bulunması ve temaslı sayının fazlalığından dolayı köyün tamamen karantinaya alındığını açıkladı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Geren köyünün tamamının 09.09.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 23.09.2020 tarihi saat 24.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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