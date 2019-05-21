Karabük'te ramazan coşkusu yaşanmaya devam ediyor

Karabük Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ve her mahallede yapılan ramazan eğlenceleri ile Ramazan'ın coşkusu yaşanmaya devam ediyor.

Miniklerin doyasıya eğlendiği, zaman zaman büyüklerinde eğlencelerde miniklere eşlik ettiği Ramazan etkinliği Fatih Mahallesi'nin ardından Kartaltepe Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Ramazan etkinliğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Kartaltepe Mahallesi Muhtarı Bülent Demircan ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler planladıklarını dile getiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Ramazan kültürünü çocuklarımıza tanıtmak için çocuk etkinlikleri organize ederek mahallelerimize taşıyoruz. Çocukların coşkusu bizleri de mutlu ediyor. Onlar her şeyin en iyisine, en güzeline layık” dedi.

Ücretsiz ikramların olduğu etkinlik, çocuklara yönelik oyun ve yarışmalar ile geç saatlere kadar devam etti.