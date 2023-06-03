İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te sağanak: Metrekareye 43 kilogram yağış düştü

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, araçlar ve dükkanlar su içerisinde kaldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, araçlar ve dükkanlar su içerisinde kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı Karabük'te sağanak yağmur etkili oluyor. Yerel ölçekli yağışlar etkili olurken Eskipazar ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası yollar dere yatağına döndü. Metrekareye 43 kilogram yağışın düştüğü ilçede araçlar su içerisinde kalırken bazı dükkanlarda su baskınları meydana geldi.

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