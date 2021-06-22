Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü

Karabük'te cadde ve sokaklar sağanak yağış sonrası adeta göle döndü. Birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Karabük'te öğleden sonra etkili olan ve meteorolojinin sarı alarm vermesinin ardından kent adeta sular altında kaldı.

Karabük'te metrekareye yaklaşık 40 kilogram üzerine yağış düştü. Yağışın ardından birçok bölgede su baskınları ve yollarda su birikintileri oluştu. Yollar adeta göle döndü.

İtfaiye ve belediye ekipleri tıkanan logoları açıp temizlemeye yarısı suları gidermeye çalıştı.

Karayolları ekipleri de kapanan kapanan yolları açarken, temizlik çalışması yaptı. Bahçelievler Mahallesi'den bir caddede su birikintisi oluşurken iki vatandaş tıkanan rögarı açmaya çalıştı.