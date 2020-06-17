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Karabük'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.


Karabük'te aniden bastıran ve 10 dakika boyuncu etkili olan yağmur sonucu metrekareye 11 kilogram yağış düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, cadde ve sokaklar göle döndü. Öte yandan yağış öncesi yıldırımlar da kentte görsel şölen oluşturdu.

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