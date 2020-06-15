Karabük'te sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Karabük'te metrekareye 13.5 kilogram yağış düşerken, sürücüler su birikintisi oluşan yollarda zor anlar yaşadı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası kentin birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisi oluşan yollarda polis, sürücüleri dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünde oluşan su birikintisine giren araçların ise sürücüleri zorlandı. Metrekareye ortalama 13.5 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su biriken yollarda tahliye çalışması başlattı.