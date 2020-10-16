Karabük'te sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Karabük'te sahte içki üretimi yapan bir kişi polis tarafından yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sahsın sahte alkolleri polise yakalanmamak için pet şişelere koyarak su görünümü verdiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ç. isimli şahsın el yapımı kaçak alkol sattığı bilgisini aldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, F.Ç.'ye ait 2 ikamet ve bir araçta yapılan aramada, 18 adet 0,5 litrelik pet şişelerde el yapımı alkol, 2 adet 5 litrelik pet şişelerde el yapımı alkol, 16 adet anason kiti, bir adet 35 cc şişede el yapımı alkol, 72 adet doluma hazır boş pet şişe ele geçirildi. Sahte alkollere el konulurken, F.Ç. gözaltına alındı. Zanlının polislere yakalanmamak için sahte alkolleri pet şişelere koyarak su görünümü verdiği iddia edildi.