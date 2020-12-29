İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te sahte içkiye geçit yok

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 17.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 17.5 litre sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yılbaşı öncesi vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esentepe Mahallesi'nde oturan A.A.'nın kaçak alkol yaptığı istihbaratını alan ekipler çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet 5 litrelik, 6 adet 1.5 litrelik ve 7 adet 0.5 litrelik olmak üzere 17.5 litre sahte içki ele geçirilirken, 5 litre de etil alkol ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.