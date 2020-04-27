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Karabük'te sanayi kuruluşlarında denetimler sürüyor

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele etkin bir şekilde uygulanırken, sanayi üretimi gerçekleştiren fabrika, tesis ve işletmelerde ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi.

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele etkin bir şekilde uygulanırken, sanayi üretimi gerçekleştiren fabrika, tesis ve işletmelerde ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun istihdamın sağlandığı demir-çelik, gıda ve tekstil sektörlerinde üretim yapan firmalar üzerinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı noktasında gerçekleştirilen denetimlerde eksikliği görülen sanayi tesisleri ve işletmeler uyarıldığı, uyarılara rağmen eksiklikleri gidermeyen işletmelere ise cezai işlem uygulandığı belirtildi.


Açıklamada, "Bu kapsamda; demir-çelik sektöründe 15 firma, tekstil-giyim sektöründe 12 firma, gıda ürünleri imalatında 18 firma, makine ekipman imalatında 5 firma, elektrik elektronik ürünleri imalatında 3 firma, ağaç ürünleri mobilya ahşap imalatında 7 firma, kauçuk plastik ürünler imalatında 2 firma, maden ve taşocağı, hazır beton imalatında 2 firma ve diğer imalatlarda 6 firma olmak üzere 70 firma ve bu firmalarda çalışan 4 bin 781 personel denetimden geçirilmiştir" denildi.

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