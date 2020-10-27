Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çalışmalar müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Karabük Belediyesine ait çöplükte başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve su tankerlerinin yanı sıra iş makineleri müdahale etti.

Alevlerin üzerine itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri ile toprakla yanan alanları doldurdu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu alevler kısmen kontrol altına alırken, çalışmalar devam ediyor.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, yangın sonrası oluşan dumanlar ise kenti kapladı.