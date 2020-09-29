İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Karabük’te bir kişi tartıştığı şahsı silahla ayağından vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Karabük'te bir kişi tartıştığı şahsı silahla ayağından vurup yaraladıktan sonra kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, olay, balık pazarında meydana geldi. Balık işletmecisi Sebahattin K. isimli şahıs daha önce aralarında husumet olan Erdal I. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sebahattin K., tabanca ile Erdal I.'yı ayağından vurarak yaraladıktan sonra araçla olay yerinden kaçtı.


Kanlar içinde yerde yatan Erdal I., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağabeylerinin vurulduğunu öğrenen iki kardeş, olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede didik didik boş kovan adı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.