Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Karabük'te bir kişi tartıştığı şahsı silahla ayağından vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay, balık pazarında meydana geldi. Balık işletmecisi Sebahattin K. isimli şahıs daha önce aralarında husumet olan Erdal I. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sebahattin K., tabanca ile Erdal I.'yı ayağından vurarak yaraladıktan sonra araçla olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde yerde yatan Erdal I., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağabeylerinin vurulduğunu öğrenen iki kardeş, olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede didik didik boş kovan adı.