İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te silahlı yaralama

Karabük’te bir kişi ayaklarından pompalı tüfekle vurularak yaralanırken, olayın şüphelisi ise polisin çalışması sonrası yakalanarak tutuklandı.

Karabük'te bir kişi ayaklarından pompalı tüfekle vurularak yaralanırken, olayın şüphelisi ise polisin çalışması sonrası yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde bulunan Bahattin Gazi Parkı'nda meydana gelen olayda Ertan Çakır isimli şahıs pompalı tüfekle ayaklarından vurularak yaralandı. Çakır, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim Araştırmasına kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın zanlısı ise kaçtı.


Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmaları sonrası olayı şüphelisi M.B.İ isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.