Karabük'te sokak hayvanlarının bakımı devam ediyor

Belediye tarafından sokak hayvanlarının ameliyat ve tedavileri yapıldıktan sonra, en az 3 gün gözetim altında tutuluyor. Kayıt altına alınan sokak hayvanları bir süre Karabük Belediye barınağında bakılarak alındığı ortama geri bırakılıyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Bizler kadar sokaktaki sahipsiz hayvanlarında sağlıklı bir yaşam hakkı var. Hayvan dostu bir yerel yönetim anlayışı ile hem sokak hayvanlarımızın sağlıklı yaşamlarını hem de çevreye ve insanlara zarar vermesini önlemek amacı ile sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.