Karabük'te sosyal yaşam merkezleri değerlendirme toplantısı

23 mahalledeki sosyal yaşam merkezi sorumlularının katılımıyla Bayır Mahalle sosyal yaşam merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci katıldı.

Karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 2019-2020 döneminde sosyal yaşam merkezlerinde uygulanacak olan 1 yıllık program değerlendirilerek, sosyal yaşam merkezi sorumlularına bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, yeni dönemde gerçekleştirilecek olan Kur'an Kursu, işaret dili, giyim, bilgisayar, okuma-yazma, yabancı dil, aşçılık, dikiş nakış, bağlama kurslarına ücretsiz kurs başvuruları mahallelerdeki sosyal yaşam merkezlerine ücretsiz olarak yapılabileceği kaydedildi.