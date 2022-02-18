Karabük'te su fiyatlarına yüzde 7 indirim yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin su fiyatları ile ilgili indirim yapılması talimatıyla birlikte belediyeler harekete geçti. Karabük Belediyesi talimata uyarak su fiyatlarında yüzde 7 KDV indirimi yapıldığını duyurdu.

Belediye Başkanı Rafet Vergili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın talimatlarıyla, su fiyatlarına yüzde 7 KDV indirimi yaptık. Değerli hemşehrilerimizin bilgilerine arz ederim” ifadelerine yer verdi.

Yapılan indirimler vatandaşların üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.