İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te şüpheli araçta 611 adet kaçak sigara ele geçirildi

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 611 adet gümrük kaçağı sigara paketi ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 611 adet gümrük kaçağı sigara paketi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekipleri Kastamonu karayolu üzerine şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 611 adet gümrük kaçağı sigara paketi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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