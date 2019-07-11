Karabük'te Tabiat Eğitimleri “Yaz Kur'an Kursları”nda da devam Ediyor

Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tabiat eğitimleri “Yaz Kur'an Kursları” nda da devam ediyor. Karabük İli 2019/1 Dönemi İl Hayvanları Koruma Kurulu' nda “Yaz Kur'an Kursları”nda, tabiat eğitimleri, hayvan hakları ve sevgisi ile alakalı eğitimler verilmesi konusunda alınan karar neticesinde Karabük DKMP İl Şube Müdürlüğü ile Karabük İl Müftülüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında gerçekleştirilen ilk eğitime, Karabük Merkez Yeşil Camii' nde Yaz Kur' an Kursu öğrencileri katıldı. DKMP Karabük Şube Müdürlüğü Orman Mühendisi Hüseyin Yıldız ile Orman Mühendisi Saime Demirtaş' ın gerçekleştirildiği eğitime 70 öğrenci ve kurs öğreticileri katıldı.

DKMP Karabük Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen, öğrencilerin büyük bir dikkat ve heyecanla takip ettiği eğitimler, önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.