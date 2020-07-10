İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Toplantısı emekli vali Kemal Önal başkanlığında yapıldı.


Karabük Baklabostan Tabiat Parkı Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Tesislerinde yapılan toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve kurum amirleri katıldı.


Toplantı sonunda Karabük'teki turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve dört mevsim sürdürülebilir turizm noktalarının tespiti amacıyla Baklabostan Tabiat Parkına yapılması planlanan günübirlik kullanım alanı, kır lokantası, kır evleri kamp alanı, çadırlı kamp alanı, tur güzergahları ve doğa eğitim merkezinin yapılacağı alanlarda yerinde incelemelerde bulunan heyet, manzara seyir terası ile Baklabostan Şelalesinde de incelemelerde bulunarak değerlendirmelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.