İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te taburcu edilenlerin sayısı 15'e yükseldi

Karabük’te, hastanede korona virüs tedavisi gören 10 hasta daha taburcu edildi.

Karabük'te, hastanede korona virüs tedavisi gören 10 hasta daha taburcu edildi.


Karabük'te, korona virüs (Covid-19) yakalanan 49 hastanın tedavileri devam ediyor. Hastanede tedavi gören 10 hasta daha taburcu edilirken, taburcu edilenlerin sayısı 15'e yükseldi. Hastaneden taburcu edilen hastaların tedavileri evlerinde devam ediyor.


34 hastanın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.



"Safranbolu çarşı esnafı temiz çıktı"


Öte yandan hasta ziyareti için Ankara'ya gidip gelen iki esnafta korona virüs tespit edilmesi sonrası Safranbolu Eski Çarşı bölgesindeki Demirciler Çarşısı'nda, sağlık ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışmalarında test yapılan tüm esnafın sonucu negatif çıktı. Sonucu negatif çıkan esnaflar rahat bir nefes alarak yeniden işlerinin başına döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.