İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te tarihi el yazması Tevrat'ı satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde ellerindeki altın yaldızlı Tevrat olduğu değerlendirilen el yazması kitabı satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ellerindeki altın yaldızlı Tevrat olduğu değerlendirilen el yazması kitabı satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede Eskipazar ilçesinde ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı tespit edilen C.Y, M.D. ve M.F.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada Davud yıldızı bulunan altın yaldızlı Tevrat olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.