İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te tarihi eser olduğu değerlendirilen resim ele geçirildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olarak nitelendirilen resim ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olarak nitelendirilen resim ele geçirildi.



Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Safranbolu ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde Tarihi Eser Kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde C.Ö. (37) isimli şüphelinin aracı durdurularak kontrol edildi. Şahsın aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet resim ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.