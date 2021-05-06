Karabük'te tarımsal sulama kanal çalışmaları sürüyor

Karabük'te çok sayıda çiftçinin faydalanacağı merkez ilçe Zopran Köyü Göklen Mahallesi'ndeki sulama tesisi birinci kısım onarım çalışmaları devam ediyor.

Yerel üreticileri desteklemek amacıyla tarımsal alanda farklı projeleri hayata geçirmeye çalışan Karabük İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Zopran Köyü Göklen Mahallesi'ndeki sulama tesisindeki çalışmalarını sürdürüyor. Toplam uzunluğu 4 bin 120 metre olan sulama suyu kanalının bin 220 metrelik kısmında yüzde 95 oranında çalışmalar tamamlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yüklenici firmanın 2021 yılı Mart ayında çalışmalarına başladığını belirterek, “Karabük İl Özel İdaresi, her alanda güzel projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Sulama kanalı çalışmasıyla, ilimizde yıllık üç yüz ton pirinç üretimi yapan ve diğer tarım ürünlerini de yetiştiren çiftçilerimize destek ve kolaylık sağlamış olduk. Yapılan sulama kanalı birinci kısım çalışması ve şuanda bin 220 metrelik kısmı yapıldı. Geriye 3 bin metre daha yapılacak kısım kalıyor. Bu kısımda ödenek durumuna göre ileriki dönemlerde planlanacak” dedi.