Karabük'te tefecilik operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karabük'te "Paravan" kod adlı operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, bu sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 47 ilde ‘Paravan' kod adlı operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki çalışmaları sonucu 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.K. ile D.U. "Tefecilik" suçlamasıyla bu sabah saatlerinde Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.