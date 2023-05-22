Karabük'te tefecilik ve uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Karabük’te tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karabük'te tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şirinevler Mahallesinde 'Tefecilik' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.S. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet tabanca fişeği, 1.2 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, 34 adet sentetik hap, 2 ampul contromal 100 miligram enjoksiyonluk çözelti ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan pürmüz çakmak ele geçirildi.
100. Yıl Mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan R.E.' de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada 27,90 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 154 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 67 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.