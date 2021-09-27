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Karabük'te tek katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koltuk köyünde Mehmet Bilen'e (65) ait altında ahır olan tek katlı ahşap evde çıktı. Evde kimse olmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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