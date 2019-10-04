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Karabük'te temizlik çalışması

Karabük Belediyesi tarafından temizlik hizmetlerinin daha iyi şekilde yapılması amacıyla makine teçhizatı genişletildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, belediye olarak kalıcı ve hızlı bir temizlik hizmeti için araç ve makine sayısını artırarak hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.


Temizlik ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirten Vergili, "Şehrimizin bütün ana cadde ve sokaklardan her gün düzenli olarak çöp toplanıyor. Vakumlu süpürme araçları ve süpürge ekipleri ile gün içerisinde şehrimizdeki cadde ve sokaklar periyodik olarak süpürülüyor. Karabük halkı da çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalıdır. Şehri temiz tutmak, temizlik ekipleri kadar bizlerin de görevidir" dedi.

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