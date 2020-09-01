Karabük'te temmuzda ihracat arttı

Karabük'te, temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15,0 milyar dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 17,7 milyar dolar oldu.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 23,2 artarak 41,0 milyon dolar, ithalat yüzde 13,5 azalarak 64,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 37,1 artarak 51,7 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 azalarak 87 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2020 yılı temmuz ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12,8 azalarak 2,1 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 0,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.