Karabük'te termometreler 37 dereceyi gösterdi, vatandaşlar gölgelere kaçtı

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Karabük'te vatandaşlar bunaltıcı sıcaklıklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığındı.

Mayıs ayında ülke genelinde etkisini gün geçtikçe artıran sıcaklıklar Karabük'te etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde ölçülen sıcaklık değerleri Karabük'te 37 dereceyi gördü. Çevre illere göre sıcaklığın en yüksek olduğu Karabük, Güneydoğu Bölgesi'ndeki iller ile yarışıyor. Sıcaklıkların bunalttığı vatandaşlar serinlemek için park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerini tercih etti.

Yeni tip korona virüs nedeniyle mekanların kapalı olduğunu belirten vatandaşlar gölgelere kaçarak serinlediklerini belirttiler.