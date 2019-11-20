Karabük'te "Test Hazırlama Teknikleri" kursu

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Test Hazırlama Teknikleri" kursu açıldı.

Karabük'te ortaokullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Sosyal Bilgiler branşlarındaki öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve yapılması planlanan il geneli ortak sınavlar için soru havuzu oluşturmak amacıyla açılan 48 öğretmene yönelik "Test Hazırlama Teknikleri" kursu ile Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri branşlarındaki öğretmenlerin yer aldığı "Beceri Temelli Soru Hazırlama Çalıştayı" 33 öğretmenin katılımıyla başladı.

Karabük Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen kursu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu beraberinde Şube Müdürü Mehmet Özdemir ile ziyaret etti.

Vargeloğlu, "Ölçme ve değerlendirmenin önemi bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunda özellikle belirtilmiştir. Eğitim öğretim etkinliklerinde neredeyiz, neleri başardık, hangi hedeflere ulaşmak istiyoruz sorularının cevabını ancak doğru ölçme teknikleriyle ölçersek cevaplayabiliriz. Dolayısıyla burada ne kadar önemli bir iş yaptığımızın göstergesi budur. Başarılar diliyorum" dedi.