Karabük'te tıbbi malzeme üreten ve stoklayan 3 işletmeye operasyon

Karabük'te korona virüsü (Covid-19) salgınını fırsata çevirerek tıbbi malzeme üreten ve stoklayan 3 işletmeye operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla tıbbi malzeme üretimi yapan ve stoklayarak satışa sunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından gerekli yasal izinleri olmadan korucuyu maske ve el dezenfektanı üretimi yapan 3 işletmeye operasyon düzenlendi. İşletmelerde yapılan aramada bin litre el dezenfektanı, 171 adet el dezenfektanı kutusu, 3 bin 650 adet dikime hazır korucuyu maske, 750 adet dikilmiş koruyucu maske ele geçirildi. Suçüstü yakalanan işletme sahipleri M.B., A.Ç. ve M.T. hakkında 'sağlık için tehlikeli madde üretimi' suçundan adli işlem yapıldı. Bahse konu işletme sahiplerine ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince de gerekli idari yaptırımlar uygulandı.