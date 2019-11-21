Karabük'te Tip 1 Diyabet Şenliği programı

Karabük'te diyabetli çocukların hastalıkları ve tedavileri konusunda bilgilendirmek, ailelerine destek olmak için Tip 1 Diyabet Şenliği programı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliğiyle Öğlebeli Gençlik Merkezinde Tip 1 Diyabet Şenliği programı gerçekleştirildi. Programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara ile Başkan Yardımcısı Dr. Turhan Sarıcı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ve ekibi ile birlikte çok sayıda aile katıldı.

Program bünyesinde çocukların kan şekerleri ölçülerek insülinleri yapılırken, çeşitli oyunlarla eğlenmeleri sağlandı. Diyabetin öneminden bahseden İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, her geçen gün diyabetli birey sayısının arttığını, dünya genelinde 450 milyon diyabetli bireyin bulunduğunu, birçok bireyin diyabet öncesi dönemde olduğunu ve daha tanı almamış, diyabetin farkında olmayan birçok bireylerin bulunduğunu dile getirdi.

Tip 1 Diyabetli çocuk annesi Ceren Turhan, çocuğunun 20 aylıkken tanı aldığını, tanıyla yüzleşmenin zor olduğunu ifade ederek, “Diyabetle yaşama alışmak zorunda kaldık. Bu özel durumun ekonomik yükü çok fazla ve bu nedenle de politikaların bu yönde düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ise “Bu çocuklar diğer çocuklarımızdan farklı değil. Çocuklarımızın yediklerinin besin içeriğini takip ettiklerinde ve tedavilerini aksatmadıklarında kontrol sağlayabilecekler. Aynı zamanda bu çocuklarımız eğitim hayatına diğer çocuklarımız gibi devam edebilecekler.” diye konuştu.

Programa katılan ve takibinde olan tüm çocukların kontrol ve muayeneleri Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu tarafından yapıldı. Aynı zamanda hem çocuklarımıza hem de ailelerine diyabet ekibinde görevli sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen v eğitim hemşiresi tarafından bilgilendirmeler yapılarak destek verildi.