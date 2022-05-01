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Karabük'te Trabzonlular sokağa döküldü

Trabzonspor, Süper Lig’in 35.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.


Bordo-mavililer 7'nci şampiyonluğuna imza attığı maç sonrası Trabzonlular Karabük'te sokaklara dökülerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda bordo-mavili taraftar 100. Yıl Mahallesi'nde maçın bitiş düdüğü ile birlikte meşaleler eşliğinde konvoy yaparak kentte şampiyonluk turu attı. Ellerinde bayraklarla Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar şampiyonluğun tadını saatlerce horon teperek geceniz ilerleyen saatlerine kadar doyasıya kutladı.

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