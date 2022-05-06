Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 512'ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle 41 bin 896'sı otomobil olmak üzere 68 bin 512'ye yükseldiği bildirildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2022 yılı Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığının ve toplam kayıtlı aracın 25 milyon 478 bin 989 adet olduğu belirtildi.

Karabük'te 2022 yılı mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı 68 bin 512 araçtan, 41 bin 896'sı otomobil, bin 630'u minibüs, 559'u otobüs, 9 bin 838'i kamyonet, 3 bin 97'si kamyon, 5 bin 069'u motosiklet, 6 bin 151'i traktör, 217'si de özel amaçlı araç olduğu ifade edildi.

Verilere göre, mart ayı sonu itibariyle Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 447'si otomobil olmak üzere 163 bin 469 olurken, Bartın'da ise 30 bin 814'ü otomobil olmak üzere 54 bin 529'a ulaştı.