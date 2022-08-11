Karabük'te trafik çilesi sona erdirecek projeler start aldı

Karabük'te kesintisiz trafik için yapılan projeler start aldı. Karabük Belediyesi tarafından Balıklarkayası mevkiinde start alan proje ile kentin önemli trafik kesim noktasındaki çilede sona erecek.

Karabük - Safranbolu karayolu balıklarkayası mevkiinde start alan proje çalışmalarını yerinde inceleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, projenin bitişi ile birlikte vatandaşların kesintisiz trafik için ışıklara takılmadan Safranbolu ve Kastamonu istikametine rahat bir ulaşıma kavuşacaklarını söyledi.

Yapılan projenin alt geçit ve yan yollarla çok güzel bir proje olduğunu söyleyen Başkan Vergili, “Karayolları niye yapmadı, o niye yapmadı diye konuşacak arkadaşlar çok olacak. Daha önceki yıllarda Yeşil mahalledeki yol bile 2 sene asfaltlanmadı. Yok belediye mi yok karayolu mu yapacak diye. Sonuçta bunların ikisi de devletin bir parçası. Buraya da devletten kredi aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, kredi taleplerimizi onayladı. İller bankası kredilerimizi sağladı. Bu imkanlarla beraber buradaki alt geçitli yol çalışmamızı yapmış olacağız. Karabük'ün en önemli kesim noktasındaki trafikteki problemi çözecek bir program. En fazla yıl sonuna kadar yeni kış gelmeden proje bitecek” dedi.

“Çile çekmeden rahatlık refah olur mu”

Yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Vergili, “Millet Karabük'teki trafiği görüyor mu acaba. Göreve geldiğim zaman Karabük'te 26 bin araç vardı ama şimdi 70 binleri bulmak üzere. Neredeyse iki kişiden birine araba düşüyor. Bu gelişimi görüyor mu acaba arkadaşlar. Geçenlerde bir başlık atmışlar, Karabük'te kavşak trafik çilesi ne zaman bitecek diye. Daha dün başladık. Dün bir bugün iki, ne çilesi ya. Çile çekmeden rahatlık refah olur mu. Bu güzel bir proje ve bunu bugünkü imkanlarla belki yapabiliyoruz belki ileride bunu yapma bile şansımız olmayabilir. Görev sürelerimiz içinde bugüne kadar, alt geçitler, köprüler viyadük ve yürüyen merdivenler yaptık. Atılmayacak adımları attık. Çalışmalarımıza başlayınca seçim yaklaşıyor diye yapıyor diyorlar ama biz her zaman aynısını yaptık. Sonuçta siyaset bizim bir parçamız ve her zaman düşünürüz ama şuan bir yere aday değilim ama siyaset yaparız” ifadesinde bulundu.

Başkan Vergili, millet bahçesi ve meydanla ilgili çalışmaların Bakanlık tarafından yürütüleceğini ve anlaşmaları yaptıklarını da kaydetti.