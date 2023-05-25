Karabük'te trafik kazalarında 13 kişi öldü, 914 kişi yaralandı

Karabük'te 2022 yılında meydana gelen 577 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybederken 914 kişi yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Türkiye'de 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 5 bin 229 kişi hayatını kaybederken 288 bin 696 kişi yaralandı. Türkiye'de bin taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Karabük verilerine göre de 577 ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybederken 914 kişi yaralandı. Kentte bin taşıt başına 8,3 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Zonguldak'ta meydana gelen bin 221 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybederken bin 895 kişi yaralandı.

Bartın'da da 461 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybederken 716 kişi yaralandı.