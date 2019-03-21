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Karabük'te trafik kazası: 1 ağır yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Safranbolu çevre yolunda meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu J.A.J.A.L.(22) isimli sürücü 78 MA 085 plakalı otomobili ile aynı istikamette seyir halinde olan O.G. (67) idaresindeki 78 AN 123 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 22 yaşındaki yabancı uyruklu sürücü J.A.J.A.L. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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