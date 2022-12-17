İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü

Karabük’ün Eflani ilçesinde otomobil yola çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobil yola çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Hayvanlarının yardımına koşan İfakat Aliusta (60)'ya da başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Aliusta yaşamını yitirdi.


Kaza, Eflani - Pınarbaşı karayolu Alpagut köyü Hıdırlı mevkiinde meydana geldi. Eyüp G., idaresindeki 37 RA 888 plakalı otomobil, iddiaya göre yola çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. İfakat Aliusta, hayvanlarının yardımına koştu. Bu sırada Recep E., idaresindeki 37 AAJ 566 plakalı otomobil Aliusta'ya çarptı. Ağır yaralanan Aliusta ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Eflani Devlet Hastanesine kaldırıldı. İfakat Aliusta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.