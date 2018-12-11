İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında kaygan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kaygan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Gerede karayolu Bayırdır köyü mevkiinde meydana geldi. Murat Çalışkan (46) idaresindeki 14 EY 676 plakalı otomobil Gerede istikametinden Çerkeş istikametine seyir halinde iken yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri Çalışkan'ı otomobilden çıkararak durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar ambulans gelinceye kadar kafasından yaralanan sürücüye tampon yaparak müdahale etti. Ambulans Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Çalışkan'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili olarak Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.