Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük'e seyir halinde olan Metin Ç. idaresindeki 78 SB 111 plakalı otomobil, önünde seyreden Ömer Ö. idaresindeki 78 SH 141 plakalı otomobile, arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Ömer.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol araçların yoldan kaldırılması sonrası normale döndü.