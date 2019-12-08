İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ters döndü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kadir Turna yönetimimdeki 78 AT 092 plakalı Orman İşletmesine ait resmi araç Kalaycılar Mahallesi'nde rampa aşağıya indiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü Turna yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.