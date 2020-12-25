İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük’te, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Karabük'te, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Aysun Ö. (39) idaresindeki 78 SM 347 plakalı otomobil ile Emirhan Çetin'in (20) kullandığı 78 AAU 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çetin, yola savrularak yaralandı. Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.