Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden M.M. (36) yönetimindeki 78 AAK 449 plakalı otomobil, Balıklar Kayası Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü ve yanında bulunan S.T.'yi (26) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.