İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Şaban M. yönetimindeki 78 DC 516 plakalı otomobil Karabük istikametinden Safranbolu'ya giderken kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Harun E. (46) idaresindeki 55 SY 201 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki sürücüde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.