Karabük'te trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Karabük'te meydana gelen kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. (45) idaresindeki 74 BT 811 plakalı otomobil ile Safranbolu istikametine seyir halindeyken A.G. (24) idaresindeki 06 CDJ 811 plakalı otomobile çarptı. Kazada İ.G.(38), B.G.(14), L.D.(13) ve S.D.(18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.