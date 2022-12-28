İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Ş.Ş. yönetimindeki 78 AV 453 plakalı Renault marka otomobil, Şehir Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan C.N. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.