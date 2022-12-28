Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Ş.Ş. yönetimindeki 78 AV 453 plakalı Renault marka otomobil, Şehir Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan C.N. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.