İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kıranköy semtinden Tarihi Çarşı istikametine seyir halindeki Y.K. yönetimindeki 07 AKK 22 plakalı Dacia Duster marka cip, karşı istikametten gelen A.Y. idaresindeki Mercedes Vito tipi panelvan ile Kaya Erdem Caddesi'nde çarpıştı.


Kazada, sürücülerle birlikte panelvan tipi araçta bulunan C.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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