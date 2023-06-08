Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Babasultan Kavşağı'nda C.Ç. idaresindeki 78 BG 998 plakalı otomobil, Bartın'dan Karabük istikametine seyir halindeyken Karabük'ten Safranbolu istikametine giden M.B. idaresindeki 06 VTV 19 plakalı otomobil ile çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, M.B., R.C. ve 2 yaşındaki Z.C yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.