İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Babasultan Kavşağı'nda C.Ç. idaresindeki 78 BG 998 plakalı otomobil, Bartın'dan Karabük istikametine seyir halindeyken Karabük'ten Safranbolu istikametine giden M.B. idaresindeki 06 VTV 19 plakalı otomobil ile çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, M.B., R.C. ve 2 yaşındaki Z.C yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.