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Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, K.D. yönetimindeki 78 ED 667 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Kireç Kuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan S.A.D., E.G., B.K. ve A.C.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Sürücü K.D.'nin yapılan alkol kontrolünde 0.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca olay yerinde S.A.D.'nın şoförün kendisi olduğunu iddia etmesinin ardından ekipler kamera görüntülerinden yaptıkları incelemede sürücünün K.D. olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısından S.A.D. isimli şahıs hakkında 'suç uydurmadan' adli işlem yapılması talimatı alındı.

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